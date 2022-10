Streit wegen Spülmittel im Kaffee führt zu Anzeige

Zwei Bewohner streiten sich in Dürrlauingen darüber, ob der eine dem anderen Spülmittel in den Kaffee geschüttet hat. Einer erstattet Anzeige bei der Burgauer Polizei.

Ein Streit unter Bewohnern eines Hauses in der Direktor-Schneller-Straße in Dürrlauingen hat am Donnerstag damit geendet, dass ein Beteiligter den anderen beleidigte. Wie die Polizei berichtet, entbrannte der Zwist an der Behauptung, dass der Mitbewohner in der gemeinsamen Küche Spülmittel in den Kaffee des anderen geschüttet hätte. Als der so Beschuldigte angab, nichts gemacht zu haben, wurde er beleidigt. Der mutmaßlich Geschädigte erstatte Anzeige bei der Polizei Burgau. (AZ)