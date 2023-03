Theater in Dürrlauingen: Wenn der ICE steckenbleibt

Plus Beim neuen Stück der Theaterfreunde Dürrlauingen spielt einer der beiden Regisseure einen Landstreicher und eine Kegelschwester. Auch das Publikum wird eingebunden.

Unglaublich: Völlig unerwartet bleibt der ICE an einem trostlosen Provinzbahnhof stehen – ohne Handyempfang und ohne irgendeine Aussicht auf ein Weiterkommen für die Fahrgäste. „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“, so heißt das neue Stück der Theatergruppe Dürrlauingen, bei dem neben den Darstellerinnen und Darstellern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Mitreisenden werden – vorausgesetzt, sie haben eine Fahrkarte gelöst.