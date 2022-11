Dürrlauingen

vor 34 Min.

Verkehr in Dürrlauingens Baugebieten soll gebremst werden

In Dürrlauingen soll langsamer gefahren werden: In zwei Baugebieten wird die Geschwindigkeit auf maximal 20 beziehungsweise 30 Kilometer pro Stunde beschränkt.

Plus In Zukunft darf nur noch mit 30 beziehungsweise 20 in zwei Baugebieten gefahren werden. Gemeinderat spricht über Erweiterung der Öffnungszeiten im Kindergarten.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Wird in manchen Baugebieten der Gemeinde Dürrlauingen und den Ortsteilen zu schnell gefahren? In der Sitzung des Gemeinderats ging es zunächst um das Baugebiet "Am Kirchberg" in Dürrlauingen selbst. Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich für die eine verkehrsberuhigende Maßnahme ausgesprochen. Bürgermeister Friedrich Bobinger stellte den Vorschlag einer Tempo-20-Begrenzung zur Diskussion.

