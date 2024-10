Zusammenstoß bei Überholmanöver

Am Mittwochabend um kurz vor 18 Uhr war ein Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Mindelaltheim und Burgau in Richtung Burgau unterwegs. Dabei fuhr er hinter einem anderen Fahrzeug in langsamerer Geschwindigkeit her. Der Fahrer eines in dieselbe Richtung fahrenden Autos wollte beide Fahrzeuge in einem Zug überholen. Als er auf der Höhe des hinteren Autos war, scherte dieses aus und wollte ebenfalls das langsamere Auto überholen. Dabei übersah der Fahrer das Fahrzeug hinter sich, es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Beide beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt 10.000 Euro. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Überholmanöver Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis