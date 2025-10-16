Icon Menü
E-Scooter fährt Auto in Burtenbach in das Heck

Burtenbach

E-Scooter fährt einem Auto in Burtenbach in das Heck

Eine 35-Jährige muss mit ihrem Auto verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender E-Scooter stößt mit dem Wagen zusammen. Wer hat etwas beobachtet?
    Am Mittwoch hat sich in Burtenbach ein Unfall mit einem E-Scooter ereignet. Der Fahrer des Elektrorollers floh anschließend.
    Am Mittwoch hat sich in Burtenbach ein Unfall mit einem E-Scooter ereignet. Der Fahrer des Elektrorollers floh anschließend.

    In Burtenbach ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, bei dem das Auto einer 35-Jährigen beschädigt wurde. Nach Angaben der Polizei befuhr die Autofahrerin gegen 16.30 Uhr die Friedhofstraße. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein unmittelbar hinter ihr fahrender E-Scooter in das Heck ihres Pkw. Der Fahrer des E-Scooters, an dessen Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, flüchtete. Die Geschädigte beschrieb ihn laut Polizei als etwa 20 Jahre alt, dunkelhäutig, mit schwarzer Jacke und Jeans. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)

