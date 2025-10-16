E-Scooter fährt einem Auto in Burtenbach in das Heck

In Burtenbach ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, bei dem das Auto einer 35-Jährigen beschädigt wurde. Nach Angaben der Polizei befuhr die Autofahrerin gegen 16.30 Uhr die Friedhofstraße. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein unmittelbar hinter ihr fahrender E-Scooter in das Heck ihres Pkw. Der Fahrer des E-Scooters, an dessen Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, flüchtete. Die Geschädigte beschrieb ihn laut Polizei als etwa 20 Jahre alt, dunkelhäutig, mit schwarzer Jacke und Jeans. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)

89349 Burtenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis