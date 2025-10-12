E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss in Kötz unterwegs

Am vergangenen Freitagmittag haben Beamte der Polizei Günzburg einen 18-Jährigen, der mit einem E-Scooter im Stadtbereich unterwegs war, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab sich den kontrollierenden Beamten eigenen Angaben nach die Erkenntnis, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, weshalb bei dem 18-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Falle eines positiven Ergebnisses erwartet ihn ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

Kötz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cannabiskonsum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeikontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis