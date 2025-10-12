Icon Menü
E-Scooter-Kontrolle in Kötz deckt Cannabiskonsum bei 18-Jährigem auf

Kötz

E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss in Kötz unterwegs

Eine Polizeikontrolle deckt den Cannabiskonsum bei einem E-Scooter-Fahrer in Kötz auf. Dem 18-Jährigen droht eine hohe Strafe.
    Ein junger Erwachsener war in Kötz mit dem E-Scooter unterwegs, als die Polizei ihn kontrollierte. Ein Drogenschnelltest verlief positiv.
    Ein junger Erwachsener war in Kötz mit dem E-Scooter unterwegs, als die Polizei ihn kontrollierte. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Foto: Andreas Arnold, dpa (Symbolbild)

    Am vergangenen Freitagmittag haben Beamte der Polizei Günzburg einen 18-Jährigen, der mit einem E-Scooter im Stadtbereich unterwegs war, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab sich den kontrollierenden Beamten eigenen Angaben nach die Erkenntnis, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, weshalb bei dem 18-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Falle eines positiven Ergebnisses erwartet ihn ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

