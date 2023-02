Echlishausen

17:34 Uhr

Wo in Echlishausen die Kelten siedelten, entsteht ein Paketzentrum

Archäologin Anja Seidel entdeckte in einem Feld am nördlichen Ortsrand von Echlishausen zwei gut erhaltene Mahlsteine. Ein überraschender Fund.

Plus Lange war spekuliert worden, wonach am nördlichen Ortsrand gegraben wird. Auf der Honold-Baustelle haben Archäologen Funde aus der Hallstattzeit freigelegt.

Von Bernhard Weizenegger Artikel anhören Shape

Braune Erdhügel säumen in langen Reihen freigelegte Ackerflächen. Nach der Sondierung durch Experten für Kampfmittelbeseitigung arbeiteten Grabungstechniker und Archäologen seit dem Herbst vergangenen Jahres daran, Spuren der Vergangenheit zu sichern. Nun ist bekannt: Siedlungsfunde aus der Eisenzeit (800 bis 500 v. Chr.) belegen, dass dort in der sogenannten Hallstattzeit "frühe Kelten" gelebt haben. Das deckt sich mit den Erwartungen der Wissenschaftler, doch Funde in ungewöhnlich gutem Erhaltungszustand werfen bislang ungelöste Fragen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen