Feuerwehrtaktik ist mehr als nur Wasser auf Flammen geben

Etwa 290 Feuerwehrkommandanten und Führungskräfte aus der Region und darüber hinaus sind der Einladung des Kreisfeuerwehrverbands Günzburg zu einem hochkarätigen Tagesseminar im Forum am Hofgarten gefolgt. Der renommierte Referent Markus Plum, Branddirektor a.D. der Branddirektion Karlsruhe, vermittelte den Teilnehmern in spannenden Vorträgen fundiertes Fachwissen – theoretisch, aber dennoch anschaulich, humorvoll und praxisnah.

Der erste Vortrag am Vormittag widmete sich dem Thema „Vermeidbare Schäden durch falsche Taktik – müssen wir umdenken?“ Plum verdeutlichte, dass sich Feuerwehreinsätze oft zu sehr auf das schnelle Löschen konzentrieren, ohne dabei die langfristigen Auswirkungen auf das Schadensbild zu berücksichtigen. Sein Ansatz: Statt nur zu fragen, was brennt und wie das Feuer schnell gelöscht werden kann, sollten Feuerwehrleute strategischer denken: Wo brennt es? Welche Folgeschäden entstehen? Wie lässt sich der Gesamtschaden minimieren?

Brand einer Küche: Entscheidend ist, den Rest der Wohnung zu schützen

Ein anschauliches Beispiel war der Brand einer Küche. Wenn eine Küche bereits zehn Minuten brennt, sei sie in der Regel nicht mehr zu retten. Entscheidend sei es dann, den Rest der Wohnung zu schützen. Durch eine taktische Vorgehensweise – beispielsweise das Schließen von Türen oder einen gezielten Löschangriff von außen – könne verhindert werden, dass Rauch und Ruß sich auf die gesamte Wohnung ausbreiten und größere Verluste verursachen. Gleiche Prinzipien ließen sich auch auf Brände in gewerblichen Betrieben übertragen. Wenn ein Büro in Flammen steht, sei es strategisch sinnvoller, das Feuer kurz kontrolliert brennen zu lassen, um schwerwiegendere Schäden in angrenzenden Produktionshallen zu vermeiden. Plums Botschaft: Feuerwehrtaktik ist mehr als nur Wasser auf die Flammen zu geben, durchdachte Entscheidungen können Menschenleben retten und hohe Folgeschäden verhindern.

Im zweiten Vortrag „Der Zimmerbrand, das unbekannte Wesen“ erklärte Plum die chemischen Grundlagen des Feuers und die daraus resultierenden Gefahren. Er legte dar, wie Feuer funktioniert, welche Prozesse ablaufen und wie sich diese physikalisch beeinflussen lassen. Sein Fazit: „Das ist kein Kindergeburtstag – das ist ein hochkomplexes und gefährliches Geschehen.“ Wer Feuer bekämpfen will, müsse es verstehen. In den Pausen hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich bei verschiedenen Ausstellern zu informieren, die innovative Produkte und Lösungskonzepte für den Feuerwehreinsatz präsentierten.