Eil-Spatenstich für das Landkreis-Seniorenheim: „Projekt, in dem Steuergelder gut angelegt sind“

Es sind hunderte Stunden Gespräche, etliche Tassen Kaffee, hitzige Diskussionen und viel Überzeugungsarbeit gewesen, bis das Projekt diesen Stand erreicht hat: Am Freitagmittag fand der offizielle Spatenstich für das neue Landkreis-Seniorenzentrum statt. Es ist der erste von vielen, die in weiteren Bauabschnitten folgen werden. Angefangen wird jetzt nämlich erst einmal „nur“ mit der Erschließungsstraße. Nach dem Zeitplan sollen bis Anfang 2029 die ersten Seniorinnen und Senioren ein- beziehungsweise in die modernen, neuen Zimmer umziehen. Das zweigeteilte Seniorenzentrum an der Lindenallee/B16 wird in vier Jahren dann das bisherige Wahl-Lindersche-Altenheim und das Pflegeheim der Heilig-Geist-Spitalstiftung ersetzen. Ende 2030 könnten, wenn alles glattläuft, alle Bewohnerinnen und Bewohner umgezogen sein.

Sophia Huber

Steuergeld

Jenny Schack