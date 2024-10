Ein historischer Schatz: Er hat die Feuerwehrchronik von 1871 übersetzt

Die Kriminalpolizei vermutete eine vorsätzliche Brandstiftung. Soso! Ob sich aber die Mutmaßung der Ordnungshüter in den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts als strafbare Tatsache herausstellen sollte, ist leider nicht überliefert. Dafür gewährt die historische Feuerwehrchronik von Waldstetten andere interessante Einblicke. Verheerende Brände wie jene bei der Chemiefabrik Bucher oder in der örtlichen Sägerei fanden selbstverständlich Eingang in die Annalen, ebenso Festlichkeiten, deren es in der Umgebung nicht gerade wenige gab und gibt. Natürlich musste die Feuerwehr bereit sein als Wache oder als Bestandteil des Umzugs. Aber auch eine Liebesgeschichte findet sich in der als Stammbuch bezeichneten Chronik, dokumentiert für die Nachwelt: Eine Fahnenbraut heiratete einst ihren Fahnenjunker. Offenbar stellte diese Verbindung solch eine Besonderheit dar, dass der Verfasser geradezu eine poetische Ader entwickelte: „ ...begannen sich, die zarten Bande zu binden“.

