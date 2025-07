Einbruch in Günzburger Restaurant: Unbekannter Täter entwendet Bargeld und Inventar

Von Samstag auf Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter zwischen 1.30 und 5.20 Uhr aus einem Restaurant in der Maria-Theresia-Straße in Günzburg Bargeld und Inventar entwendet. Laut Polizeibericht ist das Gebäude wegen Bauarbeiten provisorisch im Bereich des Eingangs gesichert. Der Täter verschaffte sich in diesem Bereich Zutritt und entwendete mehrere Wertgegenstände. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegengenommen. (AZ)

