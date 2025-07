Einbruch in eine Firma in Kötz: Polizei spricht von einem erheblichem Sachschaden

In Kötz wurde von Dienstag auf Mittwoch in einer Firma in der Industriestraße eingebrochen. Laut Polizei wurden hierbei zahlreiche Türen aufgebrochen und auch ein Tresor angegangen. Dabei sei ein Entwendungsschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden. Die Polizei geht aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass die Täterschaft größeres Werkzeug mitgeführt hat. Der entstandene Sachschaden sei erheblich und liege im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und nimmt Hinweise unter 08221/9190 entgegen. (AZ)

