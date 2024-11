Mehrere Einbruchsversuche in Kindergarten: Polizei sucht nach Zeugen

In Waldstetten haben Unbekannte mehrfach versucht, in den Kindergarten „St. Martin“ am Erlenbach einzubrechen. Laut Polizei ereigneten sich zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, zwei Einbruchsversuche: Die Mitarbeiter verließen den Kindergarten am Donnerstag um 16.00 Uhr. Eine Angestellte kehrte jedoch eine halbe Stunde später zurück. Dabei stellte sie fest, dass eine Außentür offenstand. Sie machte die Tür zu und verließ das Gebäude.

Am Freitag bemerkten die Mitarbeiter gegen 11.00 Uhr, dass Unbekannte versucht hatten, eine Außentür an der Ostseite aufzuhebeln. Sie ließen den Schaden reparieren. Am Samstag fiel einer Reinigungskraft gegen 13.20 Uhr erneut eine Tür an der Nordseite ins Auge, die Hebelspuren und ein beschädigtes Scharnier aufwies. Die Täter hatten offenbar wiederholt versucht, in den Kindergarten einzudringen. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden.