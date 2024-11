Verkehrspolizei deckt mehrere Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz auf

Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat am Montag auf der A8 zwischen Elchingen und Jettingen-Scheppach mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. In einem Fall reiste ein 37-jähriger tadschikischer Staatsbürger laut Bericht der Beamten ohne gültigen Aufenthaltstitel in die Bundesrepublik ein. Die Überprüfung ergab zudem, dass sein Reisepass für ungültig erklärt worden war. Die Beamten forderten den Mann unmittelbar zur Ausreise auf. Bei einer weiteren Kontrolle entdeckte die Schwerverkehrskontrollgruppe der Polizei einen ukrainischen Staatsbürger, der ohne gültigen Aufenthaltstitel einer Beschäftigung bei einem europäischen Unternehmen nachging. Gegen beide Männer leiteten die Beamten Strafverfahren wegen des illegalen Aufenthalts in Deutschland ein. (AZ)

