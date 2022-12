Alfons Schmid aus Ellzee ist Krippenbauer aus Passion

Plus Für ihn sind Krippenfiguren wie Kinder und brauchen Pflege. Für seine selbst entworfenen religiösen Kunstwerke hat Alfons Schmid Tausende Arbeitsstunden aufgewendet.

Der Hochwanger Pfarrer Alois Burger legte vor 107 Jahren den Grundstein für das schwäbische Krippenparadies. Wer in die Gemeinde Ellzee kommt, kann dort einen der Höhepunkte dieser besonderen Attraktion in der Weihnachtszeit entdecken. Im abgetrennten Raum eines früheren Kuhstalls präsentiert Alfons Schmid einige der schönsten von ihm selbst geschaffenen Krippen.