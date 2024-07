18-jährige Motorradfahrerin bei Unfall verletzt: Pkw nimmt ihr die Vorfahrt

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten ist es am Donnerstagvormittag gekommen. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Bahnhofstraße aus die B16 überqueren und in Richtung Behlingen fahren. Hierbei nahm er einer 18-jährigen Motorradfahrerin, die auf der B16 in Richtung Krumbach unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Motorradfahrerin stürzte und sich nach momentanem Stand mittelschwer verletzte. Andere Verkehrsteilnehmer, die Zeugen des Unfalls geworden waren, leisteten der 18-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Zur weiteren Behandlung kam die junge Frau ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf knapp 10.000 Euro. (AZ)

