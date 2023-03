Unbekannter spricht Kinder bei Schnitzeljagd an

Bei einer Schnitzeljagd in Stoffenried wurden Kinder von einem unbekannten Mann angesprochen. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen zur Situation.

Bei einem Schullandheimaufenthalt in Stoffenried ist eine Schnitzeljagd durch den Ort durchgeführt worden. Dabei wurden die Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren in Kleingruppen aufgeteilt und hatten auf einem Zettel verschiedene Arbeitsaufträge dabei. Laut Polizeiangaben hielt ein grauer Pkw in der Poststraße neben den Kindern und sprach diese über das geöffnete Beifahrerfenster an. Im Gespräch ließ der Unbekannte sich die Auftragsliste von einem Jungen geben. Danach fuhr der Mann weiter. Da die Kinder die Situation unterschiedlich schilderten, werden Zeugen gesucht, welche Angaben dazu machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)