Unfall auf B16 bei Ellzee: Eine Autofahrerin wird verletzt

Auf der B16 auf Höhe Ellzee hat sich am Montag ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Laut Polizei befuhr ein 37-Jähriger am Vormittag gegen 10 Uhr die B16 von Krumbach kommend in Richtung Ichenhausen. Auf Höhe Ellzee wollte er nach rechts in einen Feldweg einbiegen und bremste hierzu ab. Eine hinter ihm fahrende 45-Jährige bremste ebenfalls ab. Ein wiederum hinter der 45-Jährigen fahrender 20-Jähriger bemerkte das Abbremsen zu spät und fuhr der Autofahrerin auf. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers im Frontbereich stark beschädigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Wagen der 45-Jährigen wurde im Heckbereich ebenfalls beschädigt. Den entstandenen Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 12.000 Euro. Die 45-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ambulant behandelt. Die Feuerwehr Waldstetten befand sich zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz. (AZ)

Ellzee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B16 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis