Diese barrierearmen Ziele im Kreis Günzburg sind für alle einen Ausflug wert

Für Menschen mit Behinderungen erfordern Kurztrips oft aufwendige Recherchen im Voraus: Kann ich den Ausflug genießen, wenn ich schlecht hören oder sehen kann? Komme ich mit Gehhilfe überhaupt durch die Tür? Werde ich vor Ort enttäuscht, weil ich mit meiner Behinderung nicht teilhaben kann? Dabei helfen Projekte wie wheelmap.org. In der kostenlosen Online-Karte können alle etwa rollstuhlgerechte Orte eintragen. Allerdings ist vieles bisher nicht oder sogar falsch verzeichnet – der Pool eines Privatgartens in Burgau wird etwa als voll rollstuhlgerechtes Schwimmbad aufgeführt.

Die Redaktion hat nach Ausflugszielen für den Herbst im Landkreis gesucht, die sich für möglichst alle lohnen. Unterstützt haben bei der Recherche die „Barrierebrecher“ aus Ursberg. Das inklusive Social-Media-Team des Dominikus-Ringeisen-Werks macht Menschen mit verschiedensten Behinderungen für rund 75.000 Follower in den sozialen Medien sichtbar. Dafür ist es nun für den Grimme Online Award 2025 nominiert worden. Den ersten Tipp haben Helmut Wieser und Marcel Schäfer vor Ort getestet:

Barrierefreie Spielplätze im Landkreis Günzburg

Für Trampolinspringen und Karussellfahren ist niemand zu alt. Marcel von den „Barrierebrechern“ bekam erst mit 30 Jahren Gelegenheit, mit seinem Rollstuhl sein inneres Spielkind auszuleben, erzählt er. Barrierefreie Spielgeräte stehen in Ursberg neben dem heilpädagogisch-therapeutischen Zentrum sowie im „Grünen Gürtel“ hinter dem Seniorenzentrum St. Johannes. Eine barrierefreie Toilette gibt es im nahegelegenen Klosterbräuhaus. Dank Spenden konnte das Dominikus-Ringeisen-Werk die Anlage im „Grünen Gürtel“ in diesem Jahr um einen Wasser-Spielbereich sowie einen Bewegungsparcours mit Niedrigseilgarten erweitern. Nur noch wenige Überprüfungen und Ausbesserungen trennen die neuen Spielgeräte von der Eröffnung. Ein genauer Termin ist aber noch nicht bekannt.

Helmut Wieser freut sich auf die Eröffnung der neuen Geräte hinter dem Seniorenzentrum St. Johannes in Ursberg. Foto: Dominikus-Ringeisen-Werk

Barrierefreie Museen im Landkreis Günzburg

Das Schulmuseum Ichenhausen sowie das Brauereimuseum Autenried sind nach Angaben der Betreiber vollständig rollstuhlgerecht. Das Mittelschwäbische Heimatmuseum in Krumbach, das Webereimuseum Ziemetshausen sowie die Hammerschmiede und der Stockerhof in Naichen verfügen über barrierefreie Sanitärräume, stufenlos zugänglich ist aber jeweils nur das Erdgeschoss. In Krumbach kann dort etwa bis zum 23. November 2025 die Sonderausstellung von Holz-Künstler Bernhard Schmid aus Rettenbach besucht werden. Mit dem Kennzeichen ‚Reisen für Alle‘ ausgezeichnet sind in der Region außerdem das Museum Oberschönenfeld, das Neu-Ulmer Kunstmuseum Edwin Scharff mit inklusivem Café sowie das Kloster Roggenburg, welches ein Museum mit freiem Eintritt beherbergt. Das Qualitätssiegel zeigt, dass auch die Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven, Hör- und Sehbeeinträchtigungen berücksichtigt sind.

Der Holzkünstler Bernhard Schmid aus Rettenbach stellt im Heimatmuseum Krumbach aus. Im Bild ist er mit Museumsleiterin Anita Roth und einer Skulptur aus einer Hainbuche aus Thannhausen zu sehen. Foto: Klemens Funk (Archivbild)

Barrierefreie Kinos und Filmvorstellungen im Landkreis Günzburg

Mit der kostenfreien App ,Greta‘ auf dem Smartphone können blinde und gehörlose Menschen dank Audiodeskription und Untertitel die Vorstellungen in jedem Kino verstehen. Verfügbar ist dort unter anderem auch die Tragikomödie „Ganzer halber Bruder“ mit Christoph Maria Herbst, die seit vergangenem Donnerstag läuft. Stufenfrei zugängliche Plätze gibt es im BiiGZ Günzburg sowie in den Donau-Lichtspielen Offingen.

Barrierefreie Schwimmbäder im Landkreis Günzburg

Das neu eröffnete Gartenhallenbad Leipheim ist nach Angaben der Stadt in allen Bereichen barrierefrei zugänglich. Im Hallenbad Tannhausen, das laut Leiter Jahn Lübkemann voraussichtlich ab dem 13. Oktober geöffnet haben wird, kommen die Badegäste hingegen nicht stufenfrei ins Wasser. Auch das Krumbacher Bad ist nicht barrierefrei.

Im Gartenhallenbad Leipheim gibt es auch barrierefreie Saunen. Foto: Kaya Alexander (Archivbild)

Barrierefreie Freizeitparks im Landkreis Günzburg

Sowohl das Legoland als auch der Peppa Pig Park sind zertifiziert barrierefrei und haben noch bis zum 9. November 2025 geöffnet. Personen mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen B und H, aG oder G) und einer erwachsenen Begleitperson erhalten am Eingang ein Nimm-Rücksicht-Armband und können damit Warteschlangen überspringen. Assistenzhunde sollten vier Werktage vor dem Besuch mit einem Nachweis über ihre Ausbildung per Mail an gast@legoland.de angemeldet werden.

Barrierefreie Spazierwege im Landkreis Günzburg

Auch Personen mit Gehhilfen und Kinderwägen profitieren von den geteerten Radwegen im Landkreis, etwa entlang der Kammel oder nach Maria Vesperbild. Eine persönliche Führung zum herbstlichen Spaziergang bietet die kostenlose App ,Bayerisch-Schwaben-Lauschtour‘, die für sehschwache Personen optimiert ist. Menschen mit Hörbeeinträchtigung können die Audiobeiträge als Transkripte lesen. Kinderwagen tauglich sind etwa die Wassertour durch Krumbach oder die Spurensuche nach den Kelten um Ichenhausen.

Bis zum 1. Oktober kann beim Publikumsvoting des Grimme Online Award unter https://w1.grimme-online-award.de/goa/voting/ext_voting.pl für die Barrierebrecher aus Ursberg gestimmt werden.