Erster Roman des Jettingers: Ein Buch, das Liebe und mentale Gesundheit verbindet

Landkreis Günzburg

Erster Roman des Jettingers: Ein Buch, das Liebe und mentale Gesundheit verbindet

Brizzi Bremse erzählt in seinem Roman „Und am Abgrund wartetest du auf mich“ von einer Liebesgeschichte. Dabei möchte er auch auf Depressionen aufmerksam machen.
Von Celine Theiss
    Brizzi Bremse, der mit bürgerlichem Namen Fabian Girschick heißt, veröffentlicht nun sein zweites Buch. Foto: Philipp F. East

    Brizzi Bremse, der mit bürgerlichem Namen Fabian Girschick heißt, hat sein zweites Buch innerhalb von zwei Jahren veröffentlicht. Während seine Biografie aus dem Jahr 2024 mit dem Namen „Mama, warum lachen alle über mich?“ von seinen persönlichen Erfahrungen, vor allem mit dem Thema Mobbing, handelt, möchte der 26-Jährige mit seinem Kurzroman nun seine Leserschaft unterhalten, aber auch erneut für das Thema mentale Gesundheit sensibilisieren.

