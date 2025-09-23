Erstmals findet ein Trachtenkulturmarkt im Kloster Wettenhausen statt

Unter dem Motto „Deine Trachtenzeitreise“ öffnet am 11. und 12. Oktober erstmals der Trachtenkulturmarkt im Barockkloster Wettenhausen seine Pforten. Der Bezirk Schwaben lädt in Kooperation mit dem Landkreis Günzburg und dem Kloster Wettenhausen alle Interessierten zu einer Zeitreise in die Welt der Trachten und der historischen Kleidung ein.

Am Samstag und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr können die Besucherinnen und Besucher unter den Stuckdecken des Klosters auf Schatzsuche gehen und schwäbische Trachtengeschichte erleben. An beiden Tagen zeigen Ausstellerinnen und Aussteller aus ganz Schwaben und darüber hinaus ihr Angebot. Im Mittelpunkt steht die Liebe zum Detail rund um Tracht, historische Kleidung und überlieferte Handwerkskunst. Alle Interessierten erwartet eine Mischung all jener Dinge, die man für das Trachtenhobby, Living History und eigene Handarbeiten benötigt. An 38 Ständen finden die Besucherinnen und Besucher auch handgefertigte Unikate.

Trachtenkulturmarkt in Wettenhausen: Das bietet die Veranstaltung im Kloster

„Der Trachtenkulturmarkt ist weit mehr als ,nur‘ ein Markt: Er ist ein lebendiger Ort der Begegnung, der Vielfalt und kulturellen Verbundenheit“, so Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Landrat Hans Reichhart ergänzt: „Der Trachtenkulturmarkt in Wettenhausen ist ein bedeutendes kulturelles Ereignis für unseren Landkreis und die gesamte Region. Er verbindet Tradition und lebendige Geschichte auf einzigartige Weise und stärkt das Bewusstsein für unser wertvolles Brauchtum. Ich freue mich, dass wir als Landkreis Günzburg gemeinsam mit dem Bezirk Schwaben diesen besonderen Markt unterstützen und damit die Trachtenkultur lebendig erhalten.“

Ausstellerinnen und Aussteller aus den Bereichen Geschichtsvermittlung und Living History ermöglichen mit ihren historischen Darstellungen Begegnungen und Erlebnisse mit dem altertümlichen Schwaben. Der Trachtenkulturmarkt ist zugleich auch eine Plattform für Inspiration, für gegenseitigen Austausch und um sich zu vernetzen. Die Beratungsstände der Trachtenkultur-Beratung und der Beratungsstelle für Volksmusik runden das Angebot mit fachlicher Expertise ab.

Trachtenkulturmarkt Wettenhausen: Auch das Kloster präsentiert sich

Die Schwestern des Klosters zur Heiligen Rosenkranzkönigin bieten im Klostermuseum und an ihrem Stand Einblicke in die Geschichte des Klosters sowie Leben und Arbeit der Dominikanerinnen. Zudem gibt es bei ihnen Wettenhausener Spezialitäten, unter anderem selbstgemachte Marmeladen und das beliebte Klosterbier. Der Eintrittspreis für den Trachtenkulturmarkt beträgt einen Euro. Das Kloster Wettenhausen ist an beiden Ausstellungstagen geöffnet. Außerdem ist der Eintritt ins Museum im Eintrittspreis zum Trachtenmarkt inbegriffen.

Die prächtigsten historischen Trachten wurden früher zum sonntäglichen Gottesdienst getragen. Daher laden die Veranstalter und die Pfarrgemeinde dazu ein, am Sonntag um 9 Uhr den Gottesdienst in der ehemaligen Klosterkirche – heutigen Gemeindekirche – zu besuchen. Anschließend eröffnen um 11 Uhr Priorin Schwester Theresia Mende OP, Bezirksrat Tobias Bühler und Landrat Hans Reichhart den Marktsonntag.

Am Samstag sorgt die „Schwäbische Franzosamusik“ und am Sonntag das Trio „Quetschendatschi“ für die musikalische Umrahmung. Die Klostergaststätte „Zum Goldenen Pflug“ ist während der Marktzeiten geöffnet und bietet die Möglichkeit, zwischendurch einzukehren. Bei passendem Wetter ist der Biergarten im Klosterhof geöffnet. (AZ)

Info: Weitere Auskünfte zum Trachtenkulturmarkt gibt die Trachtenkultur-Beratung des Bezirks Schwaben unter der Telefonnummer 08282/828389 oder per E-Mail unter trachtenkulturberatung@bezirk-schwaben.de.