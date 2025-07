Rosennacht in Ettenbeuren wieder ein Publikumsmagnet

Nach anfangs zögerlichem Beginn wegen der tropischen Temperaturen entwickelte sich die bereits 22. Rosennacht des Dorfladens in Ettenbeuren wieder zu einer großen Zugnummer. Gut tausend Besucher genossen von 16 Uhr bis in die späten Nachtstunden den besonderen Flair der Veranstaltung auf zwei Privatgrundstücken und in der Sonnenstraße. Selbst ein kurzzeitiger Ausfall eines Kühlwagens, der ausgewechselt werden musste, konnte den Erfolg des Events nicht beeinträchtigen. Circa 30 Händler boten alles rund um Rosen, Pflanzen und Gartendekoration sowie Accessoires und Mode. Dazu hatte das Team vom Dorfladen unterstützt von vielen weiteren Helfern – insgesamt an die 80 Personen – ein attraktives Angebot an Spezialitäten mit einem in dieser Art wohl einmaligem Verwöhnbuffet vorbereitet. Von der bisher erfolgreichsten Bilanz der Rosennacht mit Besuchern weit über die Landkreisgrenze hinaus sprechen Dorfladen-Geschäftsführer Alfred Sailer und Vorständin Dominika Wiemer.

