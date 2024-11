Unbekannter beschädigt Figuren in einer Kapelle in Ettenbeuren

Ein bislang unbekannter Täter hat im Tatzeitraum von 6. November, 17 Uhr bis zum 8. November, 12 Uhr Figuren in einer Kapelle im Starenweg in Ettenbeuren beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurden diese offensichtlich mutwillig zerstört. Der genaue Sachschaden ist momentan noch nicht abschätzbar. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau in Verbindung zu setzen. Telefon: 08222/96900. (AZ)

