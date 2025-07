Vorfahrt missachtet: Autofahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kammeltal sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 14.30 Uhr eine 34-Jährige mit ihrem Auto von Ichenhausen in Richtung Ettenbeuren unterwegs. An der Abzweigung nach Reifertsweiler wollte sie nach links abbiegen. Dabei nahm sie einem entgegenkommenden Auto eines 56-Jährigen die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Fahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 28.000 Euro. (AZ)

