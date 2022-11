Ettlishofen

06:00 Uhr

Beim Leonhardiritt in Ettlishofen fährt eine besondere Friedensglocke mit

Beim Leonhardiritt am Sonntag in Ettlishofen fuhr ein Glockenwagen mit einer Friedensglocke, gezogen von fünf weißen Freibergern, mit.

Plus Beim Leonhardiritt in Ettlishofen sind nicht nur prächtige Gespanne dabei. Ein Wagen mit einer besonderen Attraktion hat es aus Brandenburg hierher geschafft.

Von Peter Wieser

Rund 80 Pferde, knapp 30 Gruppen und prächtig geschmückte Gespanne zogen am Sonntag, begleitet von der Musikkapelle Kissendorf und dem Musikverein Pfaffenhofen, beim Leonhardiritt durch Ettlishofen. Mit dabei war ein Glockenwagen mit einer Friedensglocke, gezogen von fünf weißen Freibergern. Zuvor hatte in der St. Leonhardskirche eine Andacht stattgefunden. Wie in den Jahren zuvor erteilte Pater Joseph Pazhayattil nach dem Umritt auf der Festwiese am Ortsausgang in Richtung Hetschwang den Pferden, Reiterinnen und Reitern, den Kutschen sowie den zahlreichen Besucherinnen und Besucher den Segen.

