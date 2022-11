Ettlishofen

Leonhardiritt in Ettlishofen "ist immer wieder ein Erlebnis"

Plus Nach zwei Jahren Pause findet der Leonhardiritt in Ettlishofen wieder statt. Pater Joseph erteilt den Segen.

Von Peter Wieser

2020 und 2021 gab es in Ettlishofen keinen Leonhardritt. Wird er 2022 wieder so sein, wie in den Jahren zuvor? Ein Besucher hatte am Sonntag noch betont: „Der Leonhardiritt ist ein schönes Brauchtum. Das darf nicht verlorengehen.“ Er freue sich, dass er wieder stattfinde. Veranstalterin des Umrittes in Ettlishofen war wieder die Kirchenverwaltung. Die federführende Organisation lag einmal mehr in den Händen von Hubert Wolf. Ein bisschen habe er sich schon Gedanken gemacht, ob der Leonhardiritt nach zwei Jahren Pause bei den Besucherinnen und Besuchern auch ankomme, so wie früher. Seine Sorgen waren aber unbegründet.

