Themen der Bürgerversammlung: Investitionen, Trinkwasser und Grundsteuer

Das Trinkwasser, ein neues Feuerwehrauto und die Grundsteuerreform waren die beherrschenden Themen der Bürgerversammlung in Ettlishofen. Insgesamt sieben Bürgerversammlungen hat Bürgermeister Roman Gepperth für die Gemeinde Bibertal angesetzt. In Bühl, Anhofen und Ettlishofen haben sie schon stattgefunden, in Silheim, Kissendorf, Schneckenhofen und Echlishausen stehen sie noch aus. Das Konzept scheint anzukommen, die Wirtsstube im Gasthaus Wolf im Bibertaler Ortsteil war gut besucht. Für den Bürgermeister steht fest: „In jedem Dorf gibt es einen anderen Schwerpunkt, ich passe meinen Vortrag immer an.“

Sandra Kraus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ettlishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis