Die goldene Schere der Stadt: Leipheim trauert um Eugen Christoph

Eugen Christoph sagte einmal, er würde gerne arbeiten, bis er hundert ist. Dem Mann, an dessen Ohr immer eine kleine goldene Schere baumelte, war stets egal, wie sehr sich sein Beruf über die Jahre veränderte: Eugen Christoph war Friseur mit Hand und Herz. 71 Jahre lang arbeitete der gebürtige Münchner in seinem Metier, 1964 erfüllte er sich in Leipheim den Traum vom eigenen Salon. „Christoph, der Friseur“ war bald schon eine Institution. Nun ist Eugen Christoph im Alter von 86 Jahren nach langjähriger Krankheit verstorben. Was bleibt, ist die Erinnerung an tausende Gespräche durch die Spiegel des Salons und ein Museum, das künftig nicht nur an das Friseurhandwerk im Wandel, sondern auch an einen besonderen Friseur erinnert.

