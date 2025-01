Fahrerflucht in Burtenbach: Weißer Hyundai i10 auf Parkplatz beschädigt

In Burtenbach hat am Freitag ein bislang unbekannter Unfallverursacher Fahrerflucht begangen. Laut Polizeibericht handelt es sich um einen weißen Hyundai i10, der zwischen Zeit von 15 und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz des Schertlinhaus in Burtenbach durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und hinten rechts beschädigt wurde. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)

