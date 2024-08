Pedelecs aus Garten und von Balkon gestohlen

Zwei Fahrradbesitzer aus Ichenhausen haben sich am Freitag bei der Polizei Günzburg gemeldet: Ihnen wurden ihre Pedelecs im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der erste Diebstahl ereignete sich zwischen vergangenem Dienstag, 10 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, in der Frühlingsstraße. Hier wurde ein Pedelec der Marke KTM mit einem Wert im unteren vierstelligen Bereich aus einem Garten entwendet. Ein weiteres Pedelec der Marke Focus mit einem Wert im mittleren vierstelligen Bereich verschwand zwischen Donnerstagnacht, 23 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, von einem Balkon in der St.-Ulrich-Straße.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/ 919-0 zu melden. (AZ)

