Fahrradfahrerin muss nach Unfall im Krankenhaus behandelt werden

Zwei Unfälle mit Fahrradfahrern haben sich am Mittwoch ereignet: Am Morgen kam es in der Ichenhausener Straße/Krankenhausstraße in Günzburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Die 46-jährige Fahrzeugführerin übersah laut Polizei im Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, weswegen es zu einem Sturz des Radlers kam. Hierdurch wurde der Mann leicht verletzt.

Am Abend ereignete sich ein ähnlicher Fall in der Ulmer Straße/Günzburger Straße in Bibertal. Eine 19-Jährige übersah im Kreuzungsbereich ebenso eine vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Nach der Kollision stürzte die Fahrradfahrerin und wurde ebenfalls leicht verletzt. Sie wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Gegen beide Verursacherinnen wurden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (AZ)