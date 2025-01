Falsch geschriebenes Schild: Bald heißt Ladensberg wieder Landensberg

Kommen Flüchtigkeitsfehler an besonders prominenter Stelle vor, geben sie bisweilen Anlass zu Erheiterung. So war es zuletzt auch in der Gemeinde Landensberg zwischen Zusmarshausen und Burgau. Seitdem ein Wegweiserschild ausgetauscht wurde, ist der Name der Gemeinde falsch geschrieben: „Ladensberg“ heißt es dort, nicht „Landensberg“. Bei dem Schild fehlt ein N. Spaziergänger meldeten den Schreibfehler im Rathaus und ein besonders beflissener Verkehrsschildleser fügte den fehlenden Buchstaben mit einem Aufkleber hinzu. Doch wie wird aus Ladensberg jetzt wieder Landensberg?

