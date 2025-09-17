Familienfeier eskaliert: Kam der Rippenbruch vom Gastgeber?

Dass Familienfeiern auch mal im Streit enden, ist nicht ungewöhnlich. Doch nur selten stehen sich deshalb zwei Beteiligte mehr als vier Jahre später vor Gericht gegenüber. Dabei sind sich alle Beteiligten einig, dass die Stimmung auf der Geburtstagsfeier in Offingen mit Grillen auf der Terrasse zunächst hervorragend war. Wenige Stunden später verließ ein 60-Jähriger, der aus einem anderen Landkreis angereist war, das Fest mit zwei gebrochenen Rippen und einem großflächigen Bluterguss an der linken Flanke. Erst einige Jahre später klagt er. Die Staatsanwaltschaft Memmingen wirft dem Gastgeber Körperverletzung vor, der Angeklagte und sein Verteidiger haben Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt.

Der damals 35-jährige mutmaßliche Täter weist vor Gericht in Günzburg diese Anschuldigung zurück. Zwar habe er damals „Mist gebaut“, wie er seiner bereits zu Bett gegangenen Frau direkt nach dem Vorfall gestanden habe. Doch damit meinte er kein Gewaltdelikt, sondern den Verweis der letzten beiden Gäste von seinem Hof. Dabei waren die Tante seiner Frau und ihr 60-jähriger Lebensgefährte mit dem Wohnmobil angereist, um dort übernachten zu können. Doch nachdem alle anderen bereits gegangen waren, ist es gegen ein Uhr nachts beim Absacker in der Gartenhütte zu einem erhitzten Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Als der ältere Gast schließlich hinter dem Wohnmobil das Stromkabel absteckte, um mit seiner Partnerin wegfahren zu können, soll ihn der 35-Jährige angegriffen haben.

Beim Absacker in der Gartenhütte entbrannte der Streit

Laut dem Geschädigten und seinem Anwalt sei der Angeklagte bereits in der Gartenhütte stark alkoholisiert gewesen und aggressiv auf den Gast losgegangen. Nur die Lebensgefährtin des 60-Jährigen hätte durch ihr Einschreiten Schlimmeres verhindert. Als diese schon bereit zum Losfahren im Wohnmobil gesessen sei, hätte der 35-Jährige seinen Gast in die Seite geschlagen und zu Boden gerissen. Der Nebenkläger muss dokumentierte Aussagen zum Tathergang aber teils korrigieren, was er auf seinen ehemaligen Anwalt zurückführt. So habe der Gastgeber etwa nicht mit der Faust zuschlagen können, weil er sich zuvor beim Grillen verbrannt hatte.

Der Angeklagte betont hingegen, dass er weder übermäßig getrunken noch den 60-Jährigen angegriffen habe. Vielmehr seien die beiden Männer im Dunkeln zusammengestoßen, als sie gleichzeitig das Stromkabel abstecken wollten. Die Verletzungen ließen sich auf ein herumliegendes Eisengitter eines Sägespaltautomaten auf dem Hof der Gastgeber zurückführen. Aufmerksam werden im Gerichtssaal die Fotos des Metallteils und der Verletzungen miteinander verglichen. Augenzeugen für den Vorfall gibt es keine, nicht einmal die Beteiligten selbst hätten in der Dunkelheit viel erkennen können.

Für Familienfrieden und Versicherung: Verletzter meidet erst Polizei und Arzt

Für Richter Martin Kramer weist vor allem das Verhalten beider Männer nach dem Vorfall einige Fragen auf: „Wenn es zu einem Zusammenstoß kam: Warum haben Sie dem Gestürzten dann nicht aufgeholfen und gefragt, ob er verletzt ist?“, möchte er vom Angeklagten wissen. Der beteuert, dass es dazu nicht kommen konnte: Der 60-Jährige habe seine Partnerin gerufen, die sofort gekommen sei. Dass danach beide ohne Kontakt zu Polizei oder Rettungsdienst direkt nach Hause gefahren sind, erscheint dem Richter ebenfalls schwer nachvollziehbar. „Ich habe meinen Mann dazu überredet, es für die Familie niemandem zu sagen“, gesteht die Lebensgefährtin des damals 60-Jährigen als Zeugin.

Aus Sorge vor Problemen mit der Versicherung habe der Verletzte außerdem Arztbesuche hinausgezögert und auch nach vier Jahren noch Schmerzen beim Liegen. Um die Behandlungskosten entbrannte ein Folgestreit, weshalb der Fall nach Längerem doch zur Polizei und über Umwege noch einmal vor Gericht kam. Der Nebenkläger fordert unter anderem das Begleichen seiner Arztrechnungen in Höhe von über 2000 Euro. Doch angesichts der dünnen Beweislage einigen sich die Beteiligten, das Verfahren gegen den Angeklagten nach Zahlung von 300 Euro an den Wünschewagen vorläufig einzustellen.