Verwandtenstreit in Gaststätte eskaliert in Droh-Attacken

Es muss schon ziemlich heftig hergegangen sein in der Küche des Lokals. Jedenfalls kam es zu einem richtigen „Tohuwabohu“, wie die Hauptzeugin in der Verhandlung des Amtsgerichts sagte. Die Situation eskalierte derart, dass der Juniorchef seine nahe Verwandte den Zeigefinger an den Kopf hielt und eine Schussbewegung machte. Wegen Bedrohung und Nötigung wurde der wegen ähnlicher Delikte schon aufgefallene junge Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Zwischen dem Wirt und seiner Verwandten war das Verhältnis schon länger schwierig

Offensichtlich war das Verhältnis der beiden Verwandten seit einiger Zeit ohnehin schon schwierig wegen der Führung der Gaststätte, die der inzwischen gestorbenen Großmutter des Angeklagten gehörte. Die ältere Verwandte war jedoch mit den finanziellen Angelegenheiten der Wirtschaft beauftragt: „Ich hatte Vollmacht“, sagte die Geschädigte als Zeugin. An dem Tag im Mai vergangenen Jahres habe sie die Tagesabrechnung der Bedienung im Büro machen wollen, aber „der Angeklagte hat mich nicht durchgelassen“. Dann habe er sie geschubst, dass sie fast hingefallen wäre. Die Auseinandersetzung eskalierte. Der Gastronom habe ihr den Zeigefinger an die Stirn gehalten. Auf Nachfrage von Richterin Julia Lang konnte sich die Zeugin zunächst nicht an die Worte des Angeklagten erinnern. Dann fiel es ihr aber wieder ein: „Ich schieß dich tot, bäng, bäng“, habe der Aggressor gesagt.

In der Küche der Gaststätte bedrohte der Wirt seine Verwandte massiv

Den Vorfall in der Küche habe weiteres Personal der Gaststätte wohl mitbekommen. Die Verwandte zeigte den Juniorchef an und prompt folgte dessen Reaktion bei einer Begegnung wenige Wochen später in der Wirtschaft. „Nimm die Anzeige zurück, sonst knall ich dir eine“, waren die Worte laut Anklage. Die Frau blieb aber bei ihrer Anzeige und arbeitet trotz der beiden Vorfälle weiter in der Gaststätte, ein normales Verhältnis zum Angeklagten gebe es jedoch nicht. Der Mann habe laut der Anzeigestellerin ein Kontaktverbot vom Gericht bekommen, „aber er hält sich nicht dran“. Problematisch scheint die Lage schon deshalb, weil der junge Mann im Haus der Wirtschaft wohne. Das Erinnerungsvermögen von zwei Mitarbeiterinnen in der Küche, die zur Bedrohung aussagen sollten, erwies sich als höchst lückenhaft. Staatsanwältin und Richterin wiesen beide Zeuginnen auf die Wahrheitspflicht hin und vermuteten, dass der Angeklagte zumindest mit einer der Frauen über die Verhandlung und die Aussage gesprochen habe. Verteidiger Mehmet Pektas (Günzburg) plädierte auf Freispruch, weil er die Glaubwürdigkeit der Hauptzeugin anzweifelte und bei ihr Belastungseifer erkannte, zumal es auch um eine Erbschaftsregelung ginge. Richterin Lang sah dagegen die Schuld des Angeklagten als erwiesen an und sah auch keinen Belastungseifer.

Sie verhängte eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung sowie 80 Stunden gemeinnützige Arbeit für den derzeit Arbeitslosen. Negativ wirkten sich außerdem vier frühere Delikte aus, darunter zwei wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.