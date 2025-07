Neue Show, Feuerwerk und Wasserspaß: Das ist diesen Sommer im Legoland geboten

Die Sommerferien sind in greifbarer Nähe, und auch das Legoland in Günzburg bereitet sich auf den Sommer vor. Eine neue Live-Show, Wasserattraktionen und die Langen Sommernächte locken Besucherinnen und Besucher in den Freizeitpark.

Wilde Verfolgungsjagden verspricht die Sommershow, die auf der Bühne der Lego Arena bis Mitte September zu sehen sein wird. Mit Motorrad-Stunts, Zipline-Flügen, Skateboard-Tricks und dynamischen Parkour-Einlagen sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer atemberaubende Action-Szenen erleben, heißt es dazu in einer Pressemitteilung von Legoland – wie in einem Blockbuster. Im Mittelpunkt steht Polizei-Leutnant Duke DeTain, der mit seinem Team alles daransetzt, den wichtigsten Gegenstand der Stadt von den listigen Schurken zurückzuerobern. Die exklusiv für das Legoland in Günzburg entwickelte Show begeistert mit urbanen Beats, rasanter Action und jeder Menge Humor.

Neue Live-Show: Action und Humor im Legoland Günzburg erwarten die Besucher

Martin Lubitzsch, Event und Entertainment Director im Legoland Deutschland Resort, freut sich über das gelungene Ergebnis: „Bereits vor einem Jahr haben wir gemeinsam mit den kreativen Köpfen der Lego Gruppe und Merlin Magic Making intensiv an Thema, Storyboard und Bühnenbild gearbeitet. Unser Anspruch war klar: Alles sollte perfekt sein, um die Lego City Metropole authentisch zum Leben zu erwecken und eine Show zu entwickeln, die die ganze Familie mitreißt. Wenn ich jetzt die Begeisterung der großen und kleinen Gäste sehe, weiß ich, dass uns das grandios gelungen ist – eine wundervolle Show, auf die wir wirklich stolz sein können!“

Zum internationalen Cast der Show gehören Trial-Biker, Slackline-Artisten und erfahrene Stunt-Skateboarder, vom Slackline-Weltrekordhalter Sascha Grill bis zum TV-bekannten Hochseilartisten David Marco Pintado. Die täglichen Vorstellungen (außer montags) sind um 13, 15 und 17 Uhr zu sehen.

Lange Sommernächte im Legoland Günzburg mit Live-Musik und Feuerwerk

Zum Sommer im Legoland gehören auch die Sommernächte am 2., 9. und 16. August. Unter dem Motto „Summer in the City“ wird im Freizeitpark bis 22 Uhr gefeiert – mit Live-Musik, bester Sommerstimmung und einem Feuerwerk. Auch die Legoland-Parade zieht dann wieder durch den Günzburger Freizeitpark. Tagsüber sorgen bei heißen Temperaturen die Wasserattraktionen für Abkühlung. Wer lieber in entspannter Atmosphäre kreativ werden möchte, kann in der Bauzone gemeinsam mit den „Adult Fans of Lego“ eine fantasievolle Stadtlandschaft Stein für Stein erschaffen. (AZ)