Wie sind die Feuerwehren rund um Ichenhausen aufgestellt?

In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ichenhausen gibt es zehn Freiwillige Feuerwehren, die über insgesamt 19 Fahrzeuge verfügen. Dazu zählen die Wehren aus Ichenhausen sowie der Stadtteile Autenried, Deubach, Hochwang, Oxenbronn und Rieden, aus Ellzee sowie der Ortsteile Hausen und Stoffenried und die Wehr des Marktes Waldstetten. Bereits im Jahr 2016 wurde ein gemeinsamer Feuerwehrbedarfsplan erstellt. Was ist seitdem passiert, was hat sich verändert und wie leistungsfähig sind die Wehren? In einer Sondersitzung, die kürzlich im neuen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ichenhausen stattfand, stellte Thomas Raible von der Firma Lülf+ den Rätinnen und Räten der drei VG-Kommunen den fortgeführten Feuerwehrbedarfsplan vor.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ellzee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis