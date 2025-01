Firma Gröger ehrt treue Mitarbeiter

Die Rohstoffverwertung Gröger hatte auch vergangenes Jahr wieder Grund zum Feiern: Geschäftsführer Lars Gröger ehrte Mitarbeiter, die dem Unternehmen seit fünf, 15 und 20 Jahren die Treue halten. Lars Gröger ließ es sich nicht nehmen, ein paar persönliche Worte an die Jubilare zu richten: „Ohne euch wären wir nicht das, was wir heute sind. Egal, ob ihr seit fünf Jahren dabei seid oder schon 20 Jahre – euer Einsatz macht den Unterschied und ist für uns von unschätzbarem Wert.“ Neben Urkunden und Geschenken gab es jede Menge Dank und Anerkennung für die gemeinsame Zeit. „Für uns als Familienunternehmen ist es wichtig, dass wir nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch zusammenhalten. Genau das macht unser Team so besonders“, sagte Lars Gröger.