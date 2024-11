Firmenbesitzer bemerkt Diebstahl von Kupferkabeln in Bubesheim

In Bubesheim hat ein Firmeninhaber am Sonntagnachmittag vier Männer dabei erwischt, wie sie Kupferkabel von seinem Gelände stehlen wollten. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Inhaber auf dem Grundstück im Bereich der Shelterschleife zunächst einen Mann, der hinter einem Container lief. Dieser sei daraufhin zu einem Auto geflüchtet, das am Ende des Geländes wartete. Der Pkw, besetzt mit vier Personen, entfernte sich. Bevor der Firmeninhaber die Tatverdächtigen störte, hatten sie bereits Kupferkabel und Elektrowerkzeuge zum Abtransport bereitgelegt. Es folgte eine Fahndung. Die Polizei stellte die Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 43 Jahren schließlich an einer Tankstelle. Sie ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruch. (AZ)

