Fit für die Zukunft: Beste Projektarbeiten geehrt

Bei einer vom Staatlichen Schulamt organisierten Feier im Festsaal des Unteren Schlosses in Ichenhausen würdigten die Rotary Clubs Günzburg und Schwäbischer Barockwinkel die besten Projektarbeiten der Abschlussklassen der Mittelschulen aus ihren Clubgebieten. Bei der Präsentation der Arbeiten staunten die Gäste, welche tollen Ergebnisse die Schülerinnen und Schüler in einer Woche intensiver Arbeit erzielen konnten. Mit Geldpreisen von 300 Euro für die jeweiligen Projektteams wurden die tollen Leistungen belohnt. Viel Freude hatten alle an der musikalischen Umrahmung durch die Musikgruppe der Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg unter der Leitung von Frau Christine Lerch. Auf dem Foto von links: Thomas Schulze (Schulamt Günzburg) Patrick Hirner (Rotary Club Günzburg), Norbert Fröhlich und Uwe Georg Fischer (Rotary Club Schwäbischer Barockwinkel), Gudrun Reiter (Rotary Club Günzburg) zusammen mit den Schülerinnen und Schülern aus den Mittelschulen in Jettingen, Offingen, Günzburg, Wasserburg und Thannhausen. (AZ)

Sophia Huber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Projektarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis