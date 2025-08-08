Gespann schneidet Auto auf A8 – Unfallverursacher flüchtet

Am Donnerstagnachmittag war gegen 16.40 Uhr ein 17-Jähriger mit seinem Pkw auf der A8 Richtung München auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Der junge Mann fuhr laut Polizeibericht begleitet von seinen Eltern. Auf Höhe Bubesheim setzte ein Pkw-Anhänger-Gespann zum Überholen an und wechselte unmittelbar vor dem 17-Jährigen vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Der 17-Jährige konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichen auf den linken Fahrstreifen verhindern und prallte hier seitlich mit dem dort befindlichen Pkw eines 53-Jährigen zusammen. Der Gespannfahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich für den angerichteten Schaden zu verantworten. Allerdings war im Fahrzeug des 17-Jährigen eine Dashcam verbaut, deren Aufzeichnungen nun noch ausgewertet werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, jedoch schätzt die Verkehrspolizei Günzburg den Schaden auf etwa 18.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnten beide Fahrzeuge weiterfahren, sie waren noch fahrbereit. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem unbekannten Unfallverursacher aufgenommen. (AZ)

89347 Bubesheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis