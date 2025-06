Frage der Woche: Was hätten Sie sich selbst gerne beim Schulabschluss gesagt?

Als ob der Sommer nicht schon aufregend genug wäre, wird es in den nächsten Wochen auch noch richtig festlich: An den weiterführenden Schulen im Landkreis stehen die Abschlussfeiern an. Abendkleider und Anzüge werden bereitgelegt, Reden vorbereitet, Einlagen für die Zeugnisübergabe geprobt, und über allem steht das Gefühl, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt anfängt. Der Ausbildungsbeginn steht an oder das Studium, oder auch noch einmal ein paar Jahre pauken für den nächsten Schulabschluss.

Egal, ob die Abschlussfeier erst wenige Jahre zurückliegt oder schon Jahrzehnte her ist, die meisten erinnern sich bestimmt noch daran, als ob es gestern gewesen wäre. Und so mancher hat sich vielleicht auch schon gewünscht, seinem damaligen jüngeren Ich aus der heutigen Perspektive etwas mit auf den Weg geben zu wollen. Genau das wollen wir in unserer neuesten Frage der Woche: „Was hätten Sie sich selbst gerne zum Schulabschluss gesagt?“

Frage der Woche dreht sich um den Schulabschluss im Landkreis Günzburg

Wir blicken mit unseren Leserinnen und Lesern zurück auf den Moment, als das Abschlusszeugnis in der Hand, der Kopf voller Träume und die Möglichkeiten riesig waren. Würden Sie sich selbst ermuntern, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen? Würden Sie sich lieber vorschlagen, etwas ganz anderes zu machen? Mit welchen Worten würden Sie Ihrem jugendlichen Selbst Mut machen für das, was kommt? Oder gibt es etwas, das sie damals noch nicht wussten, es sich selbst aber gerne verraten würden? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Und: Wenn Sie Fotos von Ihrem Schulabschluss haben und dazu schicken möchten, freuen wir uns, wenn Sie diese mit uns teilen.

Wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben. Einsendeschluss ist Freitag, 27. Juni, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)