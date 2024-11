Bestohlener Mann wurde in Günzburg selbst zum Dieb

Ein 21-jähriger Franzose ist am Dienstag mit dem Bus nach Deutschland gefahren, um sein neues Auto abzuholen. Laut Polizei hatte er hierfür französische Kennzeichen dabei, um mit dem Pkw ordnungsgemäß nach Frankreich zurückkehren zu können. Als der Mann während der Busfahrt einschlief, stahlen bislang unbekannte Täter die beiden Kennzeichen. Der Schaden liegt bei rund 50 Euro.

Der Franzose wollte sein neues Auto dennoch mitnehmen. Also entwendete er gegen 11.30 Uhr zwei Werbeschilder aus den Halterungen eines Fahrzeugs, das zu einem Autohändler in der Robert-Koch-Straße in Günzburg gehörte. Diese wollte er beschriften, um damit zurück nach Frankreich zu fahren. Der Diebstahl wurde jedoch bemerkt. Die Polizei stellte den 21-Jährigen. Nachdem er die Werbeschilder an den Autohändler zurückgegeben hatte, durfte er gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)