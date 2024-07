Frau aus Burgau wird nach Hotelbuchung betrogen

Eine Frau aus Burgau ist nach der Buchung einer Urlaubsunterkunft betrogen worden. Laut Polizei hatte die Burgauerin bereits vor etwa vier Wochen über eine Buchungsplattform ihre Unterkunft in Großbritannien gebucht. Nun hat sie eine Aufforderung zur Buchungsbestätigung auf ihr Mobiltelefon bekommen. Da dort angegeben war, dass das Zimmer nicht gebucht werden kann, wenn sie die Daten nicht bestätigt, gab die Frau ihre Daten ein. In der Folge wurden ihr umgerechnet knapp 240 Euro von ihrem Kreditkartenkonto abgebucht. Kurz nach der Abbuchung bekam sie eine Nachricht vom Zimmervermieter, der angab, dass dessen Konto gehackt wurde. Gleichzeitig warnte er davor, Daten anzugeben oder Zahlungen zu leisten. Die Warnung kam für die Urlauberin jedoch zu spät. Sie erstattete am Sonntagabend Anzeige. (AZ)

