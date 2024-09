Prozess: 27-Jährige rastete bei Polizeikontrolle völlig aus

Mit einem kurzzeitigen Zwangsaufenthalt im Günzburger Bezirkskrankenhaus (BKH) endete das Beziehungsdebakel einer 27-Jährigen. Die junge Frau wurde von einer Polizeistreife kontrolliert, weil sie trotz Kontaktverbots zum Wohnort ihres Ex-Freundes kam. Dann eskalierte die Situation.

Die aus dem nordrhein-westfälischen Essen stammende Angeklagte kommt offensichtlich nicht mit der Exekutive klar. Bereits im März vergangenen Jahres hatte sie laut staatsanwaltlichen Ermittlungen in einem Internetdienst ein Video veröffentlicht, in dem sie Polizisten wegen eines Einsatzes in Ichenhausen als „deutsche blauäugige Bullen“ und „Wichser“ bezeichnete. So richtig zur Sache ging es dann nur wenige Tage später in Günzburg. Als die alarmierte Streifenwagenbesatzung dort wegen des Kontaktverbot-Verstoßes eintraf, wurde sie von der 27-Jährigen mit dem Smartphone gefilmt. „Sie war in aggressiver Stimmung“, beschrieb einer der Beamten den Zustand der jungen Frau. Obwohl sie uniformiert waren, habe die Angeklagte sie sofort hysterisch angeschrien: „Du Scheiß Kanake, bist nicht bei der Polizei“.

Die junge Frau soll laut Zeugenaussage „völlig unberechenbar“ gewirkt haben

Dann habe die 27-Jährige flüchten wollen, wurde jedoch von den Beamten gestoppt. Die Frau habe völlig unberechenbar gewirkt, sagte der Zeuge. Dann kam es zu einem Tritt gegen den Oberschenkel des Polizisten, jedoch ohne größere Verletzungsfolgen. Die Tobende wurde zu Boden gebracht und gefesselt, schrie dabei, dass sie schwanger sei. Der Rettungsdienst brachte die 27-Jährige ins BKH. Durch ihren Pflichtverteidiger Thomas Braun (Memmingen) räumte die Essenerin den Anklagevorwurf ein. Das Geschehen tue ihr leid, sie habe sich damals in einer Ausnahmesituation wegen der Trennung von ihrem Freund befunden und sei durch Alkohol beeinträchtigt gewesen. Eine Blutuntersuchung ergab Drogeneinfluss, jedoch keine Alkoholwerte.

Mittlerweile gehe es ihr besser, sagte sie auf Nachfrage von Richterin Julia Lang, von Drogen lasse sie ihre Finger. Die 27-Jährige hatte ein Wirtschaftsstudium begonnen, dieses aber abgebrochen und will nun einen sozialen Beruf ergreifen. Derzeit hat die ausgebildete Bankkauffrau keinen Job und lebt in einer Münchner Obdachlosen-Unterkunft. In der Verhandlung sagte sie kein Wort der Entschuldigung für ihr Verhalten gegenüber den Beamten, sondern klagte, dass sie auch das Recht auf menschenwürdige Behandlung habe.

Wegen verminderter Schuldfähigkeit durch ihre psychische Ausnahmesituation bei der Tat wurde die Angeklagte von Richterin Lang zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten und zwei Wochen, die zur Bewährung ausgesetzt wird, sowie 100 Sozialstunden verurteilt. Damit blieb die Strafhöhe deutlich unter der Forderung der Staatsanwältin, die ein Jahr und vier Monate gefordert hatte, der Verteidiger hatte auf Geldstrafe plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.