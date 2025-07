Frau zieht sich beim Sturz vom Fahrrad einen Oberschenkelbruch zu

In Burtenbach ist eine Frau am Mittwochnachmittag vom Fahrrad gestürzt. Laut Polizei wollte sie von der Hauptstraße in die Mühlstraße abbiegen. Hierzu wartete sie, bis die Gegenfahrspur frei wurde. Während des Wartens verlor die Frau jedoch das Gleichgewicht und stürzte mit ihrem Fahrrad. Dabei zog sie sich vermutlich einen Bruch eines Oberschenkels zu, heißt es weiter. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (AZ)

