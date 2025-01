Hundehalter greift Frau auf Feldweg an und schlägt ihr in den Bauch

In Bubesheim soll ein Mann eine Frau angegriffen und mit der Faust in den Bauch geschlagen haben. Nach Informationen der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 15 Uhr auf dem Feldweg zwischen Bubesheim und Wasserburg. Die Geschädigte ging hier mit ihrem Hund spazieren, als ihr ein bislang unbekannter Mann mit einer Frau und Hund entgegenkam. Der Hund des mutmaßlichen Paares war nicht angeleint. Er lief auf die Geschädigte zu und sprang sie laut Bericht der Beamten an. In Folge nahm sie ihren eigenen Hund auf den Arm, um ihn vor dem anderen Tier zu schützen.

Die Geschädigte stürzte nach dem Schlag zu Boden und erlitt leichte Verletzungen

Obwohl die Frau mehrfach nach dem Halter rief, reagierte er nicht. Als er auf Höhe der Frau war, packte er sie unvermittelt am Kragen und boxte ihr mit der Faust in den Bauch. So schildert es die Polizei. Durch den Schlag stürzte die Frau zu Boden. Anschließend flüchtete der Mann mit seiner Begleiterin und seinem Hund. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Jetzt sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter. Sie beschreibt den Mann als Ende 20, 170 bis 180 Zentimeter groß. Er trug einen Vollbart, eine Cargohose mit kariertem Holzfällerhemd und Mütze. Seine Begleiterin war etwa 25 Jahre alt, kräftig, hatte lange, gelockte Haare und trug weiße Turnschuhe sowie einen schwarzen Anorak und eine schwarze Hose. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)