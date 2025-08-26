Im Süden schwimmt man draußen etwas länger: Wann die Freibadsaison im Landkreis endet

Nach einem bisher wechselhaften Sommer endet im September mit den Sommerferien auch die Freibadsaison. „Im Juli hat uns das Badewetter etwas im Stich gelassen, aber insgesamt können wir zufrieden sein“, ist Martin Strobels Zwischenbilanz für 2025. Als Leiter der Krumbacher Stadtwerke ist er auch für das städtische Freibad verantwortlich. Bisher hätten etwa 71.500 Gäste das Freibad an der Kammel besucht. Das sei vergleichbar zum Vorjahr, in dem zum Saisonende insgesamt rund 81.000 Personen gezählt wurden. Wie andernorts sind dort die Hoffnungen groß, dass nach trüben Tagen ein warmer Spätsommer zur Abkühlung ins Wasser lockt, bevor die Saison endet. Wie lange die Freiluftbäder im Landkreis noch geöffnet haben, folgt im Überblick.
Waldbad Günzburg:
Am Sonntag, den 14. September, hat das Waldbad planmäßig zum letzten Mal geöffnet. Bei gutem Wetter ist laut einer Mitarbeiterin allerdings eine spontane Verlängerung der Saison um eine Woche möglich. In diesem Fall informieren die Stadtwerke in Aushängen und online unter www.waldbadguenzburg.de.
Freibad Krumbach:
Bis Montag, den 15. September, kann man im Krumbacher Freibad laut Werksleiter Strobel auf jeden Fall schwimmen. Auch hier werden die Öffnungstage bei Badewetter kurzfristig um bis zu einer Woche verlängert. Eine entsprechende Bekanntmachung hänge dann aus und ist online unter www.stadtwerke-krumbach.de/freibad zu finden.
Gsundbrunnenbad Burgau:
Am Sonntag, den 14. September, öffnet das Burgauer Gsundbrunnenbad das letzte Mal für reguläre Badegäste seine Tore, bevor am 15.9. von 10 bis 18 Uhr das jährliche Hundeschwimmen stattfindet. Baden dürfen alle „sozialverträglichen“ Hunde mit gültigem Impfschutz und Haftpflichtversicherung. Da das Wasser dann bereits von Chlor befreit ist, müssen Herrchen und Frauchen leider draußen bleiben.
Stadtbad Ichenhausen:
Im Stadtbad können Schwimmbegeisterte bis zum letzten Tag der Schulferien am Montag, den 15. September, ihre Bahnen ziehen. Seit Donnerstag kann dort auch die Badestelle an der Günz wieder genutzt werden, nachdem die Bauarbeiten um den neuen Damm beim Wasserkraftwerk an der Thalermühle abgeschlossen sind.
Badeplatz Thannhausen:
Weil der Badeplatz seit letztem Jahr ohne regelmäßige Aufsicht ist, sind die Öffnungszeiten flexibler. Wenn das Wetter mitspielt, kann er deshalb bis Dienstag, den 30. September, genutzt werden – allerdings auf eigene Gefahr.
Bei schlechter Witterung behalten sich alle Bäder kurzfristige Schließungen vor.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden