Im Süden schwimmt man draußen etwas länger: Wann die Freibadsaison im Landkreis endet

Nach einem bisher wechselhaften Sommer endet im September mit den Sommerferien auch die Freibadsaison. „Im Juli hat uns das Badewetter etwas im Stich gelassen, aber insgesamt können wir zufrieden sein“, ist Martin Strobels Zwischenbilanz für 2025. Als Leiter der Krumbacher Stadtwerke ist er auch für das städtische Freibad verantwortlich. Bisher hätten etwa 71.500 Gäste das Freibad an der Kammel besucht. Das sei vergleichbar zum Vorjahr, in dem zum Saisonende insgesamt rund 81.000 Personen gezählt wurden. Wie andernorts sind dort die Hoffnungen groß, dass nach trüben Tagen ein warmer Spätsommer zur Abkühlung ins Wasser lockt, bevor die Saison endet. Wie lange die Freiluftbäder im Landkreis noch geöffnet haben, folgt im Überblick.

Waldbad Günzburg:

Am Sonntag, den 14. September, hat das Waldbad planmäßig zum letzten Mal geöffnet. Bei gutem Wetter ist laut einer Mitarbeiterin allerdings eine spontane Verlängerung der Saison um eine Woche möglich. In diesem Fall informieren die Stadtwerke in Aushängen und online unter www.waldbadguenzburg.de.

Freibad Krumbach:

Bis Montag, den 15. September, kann man im Krumbacher Freibad laut Werksleiter Strobel auf jeden Fall schwimmen. Auch hier werden die Öffnungstage bei Badewetter kurzfristig um bis zu einer Woche verlängert. Eine entsprechende Bekanntmachung hänge dann aus und ist online unter www.stadtwerke-krumbach.de/freibad zu finden.

Icon vergrößern Bis zum 15. September kann im Krumbacher Freibad noch ins Wasser gesprungen werden. Foto: Oliver Wolff (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bis zum 15. September kann im Krumbacher Freibad noch ins Wasser gesprungen werden. Foto: Oliver Wolff (Archivbild)

Gsundbrunnenbad Burgau:

Am Sonntag, den 14. September, öffnet das Burgauer Gsundbrunnenbad das letzte Mal für reguläre Badegäste seine Tore, bevor am 15.9. von 10 bis 18 Uhr das jährliche Hundeschwimmen stattfindet. Baden dürfen alle „sozialverträglichen“ Hunde mit gültigem Impfschutz und Haftpflichtversicherung. Da das Wasser dann bereits von Chlor befreit ist, müssen Herrchen und Frauchen leider draußen bleiben.

Icon vergrößern Die schwungvolle Rutsche ist ein Highlight des Burgauer Freibads. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die schwungvolle Rutsche ist ein Highlight des Burgauer Freibads. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Stadtbad Ichenhausen:

Im Stadtbad können Schwimmbegeisterte bis zum letzten Tag der Schulferien am Montag, den 15. September, ihre Bahnen ziehen. Seit Donnerstag kann dort auch die Badestelle an der Günz wieder genutzt werden, nachdem die Bauarbeiten um den neuen Damm beim Wasserkraftwerk an der Thalermühle abgeschlossen sind.

Icon vergrößern Nach dem 15.9. ist das Stadtbad ich Ichenhausen wieder bis zum nächsten Sommer geschlossen. Foto: Peter Wieser (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nach dem 15.9. ist das Stadtbad ich Ichenhausen wieder bis zum nächsten Sommer geschlossen. Foto: Peter Wieser (Archivbild)

Badeplatz Thannhausen:

Weil der Badeplatz seit letztem Jahr ohne regelmäßige Aufsicht ist, sind die Öffnungszeiten flexibler. Wenn das Wetter mitspielt, kann er deshalb bis Dienstag, den 30. September, genutzt werden – allerdings auf eigene Gefahr.

Icon vergrößern Der Badeplatz in Thannhausen ist nur für sichere Schwimmer geeignet. Foto: Markus Landherr (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Badeplatz in Thannhausen ist nur für sichere Schwimmer geeignet. Foto: Markus Landherr (Archivbild)

Bei schlechter Witterung behalten sich alle Bäder kurzfristige Schließungen vor.