05:55 Uhr

Kreisligisten im Landkreis Günzburg: Zwischen Abstiegskampf und Angriffslust

Manuel Strahler (links) und Fran Dashi (rechts) wollen mit Grün-Weiß Ichenhausen eine gute Rolle in der Kreisliga spielen.

Plus Die Fußball-Kreisliga West startet mit acht Teams aus dem Landkreis Günzburg in die Saison 2022/23. Was die heimischen Vereine vorhaben und wen sie als Favoriten sehen.

Von Piet Bosse

Mit acht Teams aus dem Landkreis Günzburg startet die Fußball-Kreisliga West in die Saison 2022/23. Für viele geht es um den Klassenerhalt, einige wollen auch angreifen. Zum Eröffnungsspiel stehen sich an diesem 29. Juli die SpVgg Bachtal und die SSV Glött gegenüber; die acht Mannschaften aus der Region stehen dann übers Wochenende 30./31. Juli auf dem Rasen.

