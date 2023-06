Fußball

vor 34 Min.

Relegation: Auf das Derby SC Bubesheim - TSG Thannhausen freuen sich alle

Der erste Schritt Richtung Bezirksliga ist gemacht: Nach dem Sieg gegen den FSV Reimlingen lassen sich die Spieler der TSG Thannhausen in Glött von ihren Fans feiern.

Plus In der Relegation zur Bezirksliga stehen sich die alten Rivalen TSG Thannhausen und SC Bubesheim gegenüber - und plötzlich sind beide Seiten Fans des SV Mering.

Von Jan Kubica

Liridon Rrecaj hat in seiner Laufbahn als Fußball-Torwart schon einiges erlebt. Wenn er also einen Einblick in die Kabine der TSG Thannhausen gewährt und versichert, dass alle Spieler „schon richtig heiß“ sind, muss es sich um ein besonderes Ereignis handeln. Und nichts weniger ist das anstehende Halbfinale der Relegation zur Bezirksliga.

Schauplatz ist Ettenbeuren

Auf dem Sportplatz in Ettenbeuren treffen am Sonntag, 4. Juni, die Dauerrivalen SC Bubesheim und TSG Thannhausen aufeinander. Anpfiff ist um 15 Uhr. Auf dieses Spiel, so viel ist sicher, freuen sich wirklich alle Fußball-Fans im Landkreis Günzburg.

