Trkulja: „Wenn man wenig Material hat, kann man nur ein kleines Haus bauen“

Plus Der frühere Spatzen-Stürmer Dragan Trkulja beendet bald den Trainer-Job beim VfL Bühl. Gern denkt er an seine Rolle als Aufstiegsheld des SSV Ulm 1846 zurück.

Zum Saisonende 22/23 werden Sie Ihre Trainer-Tätigkeit beim in der württembergischen Kreisliga B2 Donau/Iller spielenden VfL Bühl nach zweieinhalb Jahren beenden. Was sind die Gründe dafür, Herr Trkulja?

Dragan Trkulja: Ich hatte schon bei meinem Amtsantritt gesagt, dass ich nicht länger als zwei oder drei Jahre machen werde.

"Komplett andere Truppe als vor zweieinhalb Jahren"

Sie haben bei Ihrem Amtsantritt aber auch betont, dass Sie gekommen sind, um etwas aufzubauen beim VfL Bühl. Wie weit ist Ihnen das gelungen?

Trkulja: Ich will behaupten, dass ich die Mannschaft motiviert und nach vorne gebracht habe, dass die Leute wieder gerne ins Training gehen und Spaß am Spiel haben. Wir haben viel an uns gearbeitet und die jungen Spieler haben Fortschritte gemacht. Ich würde es pauschal so sagen: Wir sind eine komplett andere Truppe als vor zweieinhalb Jahren.

Aber die Mannschaft des VfL Bühl kam während ihrer Amtszeit nie über die unterste Spielebene hinaus. Kann man da trotzdem von erfolgreicher Tätigkeit sprechen?

Trkulja: Ich bin seinerzeit gekommen, um was aufzubauen, nicht um aufzusteigen. Wenn man wenig Material hat, kann man nur ein kleines Haus und kein Hochhaus bauen. Aber wir haben eine erste und zweite Mannschaft, die jeweils intakt und personell gut besetzt sind. Und wir kommen noch gut alleine zurecht. Wenn man sich umschaut, ist das heutzutage nicht mehr in allen Vereinen der Fall.

Der VfL Bühl belegt momentan Platz sieben in der Tabelle. Acht Spiele stehen noch aus. Was halten Sie noch für möglich in dieser Saison?

Trkulja: Ich hoffe, dass wir am Ende der Saison unter den ersten fünf Teams sind. Wir haben zuletzt gute Leistungen gezeigt. Und jetzt kommen die Spiele gegen Gegner, die wir schlagen können, ja müssen. So zum Beispiel am Sonntag, 2. April 2023, das Schlusslicht Beimerstetten.

Kevin Effinger wird den VfL Bühl coachen

Ihr Nachfolger wird der Bühler Stürmer Kevin Effinger, der als Spielertrainer fungieren wird. Trauen Sie ihm dieses Amt zu? Und welchen Rat geben Sie ihm mit auf den Weg?

Trkulja: Es war die Entscheidung des Vereins und die haben sich sicher überlegt, ob das die richtige Lösung ist. Da mische ich mich nicht ein. Das ist die erste Station für Kevin Effinger als Spielertrainer und man weiß ja, aller Anfang ist schwer. Ich hoffe und wünsche ihm, dass er schnell alles in Griff bekommt und Erfolg hat.

Sie waren in der Vergangenheit bei mehreren unterklassigeren Vereinen, etwa bei der Eintracht Autenried, als Trainer oder auch als Spielertrainer tätig. Gerüchten zufolge wollen Sie es jetzt noch einmal bei einem klassenhöheren Verein versuchen. Ist da was Wahres dran?

Zum Saisonende wird Dragan Trkulja beim VfL Bühl aufhören. Foto: SV Hörselsingen (Archivbild)





Trkulja: Nein, bestimmt nicht. Ich bin ein Mensch, dem die Spielklasse egal ist. Viel wichtiger für mich ist, dass die Spieler Spaß am Fußball haben. Ich habe immer mit dem Material gearbeitet, das zur Verfügung stand und nie darauf gedrängt, dass der Verein, bei dem ich trainiere, mit aller Gewalt Verstärkungen holt.

Unvergessen bei den Fans

Blicken wir noch kurz zurück auf Ihre erfolgreiche Laufbahn als Spieler. 1992 kamen Sie vom FK Becej (ehemaliges Jugoslawien) nach Deutschland zum SSV Ulm 1846, waren Torschützenkönig der Regionalliga Süd, bester Ulmer Torschütze beim Aufstieg in die 2. Liga und Sie schossen auch beim Durchmarsch in die Bundesliga die meisten Spatzen-Tore. Entspechend hoch war und ist Ihr Ansehen bei den Fans. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit als Aufstiegsheld?

Trkulja: Natürlich denke ich immer gerne an die erfolgreichen Jahre zurück. Zu einigen Spielern habe ich auch noch Kontakt und wir schreiben uns zu bestimmten Anlässen. Besonders freut es mich, dass ich bei den Fans noch nicht vergessen bin und sie mich freundlich grüßen, wenn sie mich sehen. So gut wie keinen Kontakt mehr habe ich zum Verein selbst, was ich sehr schade finde.

Wie lange werden Sie dem Fußball noch erhalten bleiben?

Trkulja: Es kann sein, dass ich eine Pause einlege. Aber es ist auch möglich, dass ich nach der Sommerpause weitermache – sofern ein Verein an mir interessiert ist und dieser mir sympathisch ist. Aber wie gesagt: Es ist kein Muss. Interview: Alois Thoma